Бойчук (Чернявская) Мария Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.06.1904
Дата смерти25.02.1987
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1904
Отец: Чернявский Прокоп
Мать: Чернявская Варвара
Рождение ребёнка
03.03.1926
Дочь: Бойчук Александра Васильевна
Отец ребёнка: Бойчук Василий Андреевич
Рождение ребёнка
05.02.1930
Сын: Бойчук Николай Васильевич
Отец ребёнка: Бойчук Василий Андреевич
Рождение ребёнка
22.05.1936
Дочь: Бойчук Раиса Васильевна
Отец ребёнка: Бойчук Василий Андреевич
Рождение ребёнка
24.07.1939
Дочь: Бойчук Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Бойчук Василий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бойчук Павлина Васильевна
Отец ребёнка: Бойчук Василий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бойчук Василий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бойчук Нина Васильевна
Отец ребёнка: Бойчук Василий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бойчук Софья Васильевна
Отец ребёнка: Бойчук Василий Андреевич
Смерть
25.02.1987