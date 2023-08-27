Бойчук (Чернявская) Мария Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бойчук (Чернявская) Мария Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1904

Дата смерти

25.02.1987

Пол

Женский

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1904

Отец: Чернявский Прокоп

Мать: Чернявская Варвара

Рождение ребёнка
03.03.1926

Дочь: Бойчук Александра Васильевна

Отец ребёнка: Бойчук Василий Андреевич

Рождение ребёнка
05.02.1930

Сын: Бойчук Николай Васильевич

Отец ребёнка: Бойчук Василий Андреевич

Рождение ребёнка
22.05.1936

Дочь: Бойчук Раиса Васильевна

Отец ребёнка: Бойчук Василий Андреевич

Рождение ребёнка
24.07.1939

Дочь: Бойчук Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Бойчук Василий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бойчук Павлина Васильевна

Отец ребёнка: Бойчук Василий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бойчук Петр Васильевич

Отец ребёнка: Бойчук Василий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бойчук Нина Васильевна

Отец ребёнка: Бойчук Василий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бойчук Софья Васильевна

Отец ребёнка: Бойчук Василий Андреевич

Смерть
25.02.1987
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