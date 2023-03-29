Акжолова Рыткина Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акжолова Рыткина Светлана

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акжолов Евгений Сергеевич

Отец ребёнка: Акжолов Сергей Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акжолов Максим Сергеевич

Отец ребёнка: Акжолов Сергей Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акжолов Динис Сергеевич

Отец ребёнка: Акжолов Сергей Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акжолов Сергей Владимирович

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