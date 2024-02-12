Юсупова Бибифарида Фазлулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юсупова Бибифарида Фазлулловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фазлулла

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.03.1873

Дочь: Махисорур Габдулловна

Отец ребёнка: Юсупов Габдулла Хасанович

Карелино, Балтасинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.06.1874

Дочь: Махисорур Габдулловна

Отец ребёнка: Юсупов Габдулла Хасанович

Карелино, Балтасинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.11.1876

Сын: Юсупов Габделкаюм Габдуллович

Отец ребёнка: Юсупов Габдулла Хасанович

Карелино, Балтасинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.07.1879

Дочь: Махитап Габдулловна

Отец ребёнка: Юсупов Габдулла Хасанович

Карелино, Балтасинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.04.1883

Дочь: Махидилбар Габдулловна

Отец ребёнка: Юсупов Габдулла Хасанович

Карелино, Балтасинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юсупов Габдулла Хасанович

Смерть
Неизвестно
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