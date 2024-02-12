Юсупова Бибифарида Фазлулловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Фазлулла
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.03.1873
Дочь: Махисорур Габдулловна
Отец ребёнка: Юсупов Габдулла Хасанович
Рождение ребёнка
29.06.1874
Дочь: Махисорур Габдулловна
Отец ребёнка: Юсупов Габдулла Хасанович
Рождение ребёнка
20.11.1876
Сын: Юсупов Габделкаюм Габдуллович
Отец ребёнка: Юсупов Габдулла Хасанович
Рождение ребёнка
15.07.1879
Дочь: Махитап Габдулловна
Отец ребёнка: Юсупов Габдулла Хасанович
Рождение ребёнка
26.04.1883
Дочь: Махидилбар Габдулловна
Отец ребёнка: Юсупов Габдулла Хасанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно