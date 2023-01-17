Крюков ИВАН НИКОЛАЕВИЧ
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Крюков НИКОЛАЙ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.11.1878
Сын: Крюков НАУМ ИВАНОВИЧ
Мать ребёнка: Крюкова АННА ИВАНОВНА
Рождение ребёнка
16.05.1883
Мать ребёнка: Крюкова АННА ИВАНОВНА
Рождение ребёнка
02.11.1883
Мать ребёнка: Крюкова АННА ИВАНОВНА
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крюкова АННА ИВАНОВНА
Смерть
Неизвестно