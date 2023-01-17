Крюков ИВАН НИКОЛАЕВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крюков ИВАН НИКОЛАЕВИЧ

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Место рождения

Черноисточинск, Горноуральский, Свердловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Крюков НИКОЛАЙ

Мать: не указана

Черноисточинск, Горноуральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.11.1878

Сын: Крюков НАУМ ИВАНОВИЧ

Мать ребёнка: Крюкова АННА ИВАНОВНА

Черноисточинск, Горноуральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.05.1883

Сын: Крюков СИМЕОН ИВАНОВИЧ

Мать ребёнка: Крюкова АННА ИВАНОВНА

Черноисточинск, Горноуральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.11.1883

Сын: Крюков ПОРФИРИЙ ИВАНОВИЧ

Мать ребёнка: Крюкова АННА ИВАНОВНА

Черноисточинск, Горноуральский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крюкова АННА ИВАНОВНА

Смерть
Неизвестно
Черноисточинск, Горноуральский, Свердловская область
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