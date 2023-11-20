Елсуков Кондрат Конанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елсуков Кондрат Конанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Пол

Мужской

Отец

1732 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Елсуков Конан Яковлевич

Мать: не указана

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