Васильев Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Между 1864 и 1866 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1905

Дочь: Евгения Ивановна

Мать ребёнка: Васильева Александра Григорьевна

Ногинск, Богородский, Московская область
Работа или профессия
1905
Ногинск, Богородский, Московская область
Некласный художник архитектуры | Personality and Interests
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Александра Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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