Васильев Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.11.1905
Дочь: Евгения Ивановна
Мать ребёнка: Васильева Александра Григорьевна
Работа или профессия
1905
Некласный художник архитектуры | Personality and Interests
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно