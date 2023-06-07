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Петр Лазарев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Лазарь Алексеев

Мать: Прасковья Иванова

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Ефимия Петрова

Мать ребёнка: Елена Петрова

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Бутиков Иван Петров

Мать ребёнка: Елена Петрова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Лазарев Леонтий Петров

Мать ребёнка: Елена Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Петрова

Смерть
Неизвестно
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