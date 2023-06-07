Петр Лазарев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Лазарь Алексеев
Мать: Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Ефимия Петрова
Мать ребёнка: Елена Петрова
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Бутиков Иван Петров
Мать ребёнка: Елена Петрова
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Елена Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Петрова
Смерть
Неизвестно