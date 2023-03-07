Осетрова Марфа Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осетрова Марфа Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1682

Дата смерти

После 1717

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1682 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1682

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1700

Дочь: Овдотья Яковлева

Отец ребёнка: Осетров Яков Яковлев

Рождение ребёнка
Около 1705

Сын: Осетров Иван Яковлев

Отец ребёнка: Осетров Яков Яковлев

Рождение ребёнка
Около 1715

Сын: Осетров Ульян Яковлев

Отец ребёнка: Осетров Яков Яковлев

Лужбинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осетров Яков Яковлев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Лужбинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1717
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