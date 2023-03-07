Осетрова Марфа Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1682
Дата смертиПосле 1717
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1682
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1700
Дочь: Овдотья Яковлева
Отец ребёнка: Осетров Яков Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1705
Сын: Осетров Иван Яковлев
Отец ребёнка: Осетров Яков Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1715
Отец ребёнка: Осетров Яков Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Осетров Яков Яковлев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1717