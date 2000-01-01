Щинова Параскева Игнатьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щинова Параскева Игнатьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.03.1895 ст.

Дочь: Анна "внебрачная"

Отец ребёнка: не указан

починок Гуляев, Киясовская волость, Сарапульский уезд
Родители: починка Гуляева вдова Параскева Игнатьева Щинова, умершего Тимофея Феодулова жена
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щинов Тимофей Феодулов

Смерть
Неизвестно
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