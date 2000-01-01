Щинова Параскева Игнатьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.03.1895 ст.
Дочь: Анна "внебрачная"
Отец ребёнка: не указан
починок Гуляев, Киясовская волость, Сарапульский уезд
Родители: починка Гуляева вдова Параскева Игнатьева Щинова, умершего Тимофея Феодулова жена
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно