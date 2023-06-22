Мордовин Виктор Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мордовин Сергей
Мать: Фугина Антонина Фроловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мордовина Галина Викторовна
Мать ребёнка: Мордовина Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мордовина Наталья Викторовна
Мать ребёнка: Мордовина Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мордовина Валентина
Смерть
Неизвестно