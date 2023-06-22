Мордовин Виктор Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мордовин Виктор Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мордовин Сергей

Мать: Фугина Антонина Фроловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мордовина Галина Викторовна

Мать ребёнка: Мордовина Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мордовина Наталья Викторовна

Мать ребёнка: Мордовина Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мордовина Валентина

Смерть
Неизвестно
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