Варнавина (Черкова) Евдокия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варнавина (Черкова) Евдокия Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Черков Фёдор

Мать: Черкова Аксинья

Рождение ребёнка
18.07.1959

Дочь: Кузнецова Мария

Отец ребёнка: Варнавин -

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Варнавин Николай

Отец ребёнка: Варнавин -

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варнавин -

Смерть
Неизвестно
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