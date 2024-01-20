Варнавина (Черкова) Евдокия Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Черков Фёдор
Мать: Черкова Аксинья
Рождение ребёнка
18.07.1959
Дочь: Кузнецова Мария
Отец ребёнка: Варнавин -
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Варнавин Николай
Отец ребёнка: Варнавин -
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Варнавин -
Смерть
Неизвестно