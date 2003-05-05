Огнева (Серегина) Юлиана Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огнева (Серегина) Юлиана Вячеславовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1074

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1998 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1074

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.08.1998

Сын: Огнев Сергей Денисович

Отец ребёнка: Огнев Денис Александрович

Рождение ребёнка
05.05.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Огнев Денис Александрович

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