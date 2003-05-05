Огнева (Серегина) Юлиана Вячеславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1074
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1074
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.08.1998
Отец ребёнка: Огнев Денис Александрович
Рождение ребёнка
05.05.2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Огнев Денис Александрович