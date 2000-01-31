Завитухин Андрей Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завитухин Андрей Анатольевич

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Место рождения

с. Сосновка, Череповецкий р-н, Вологодская обл.

Дата рождения

22.06.1962

Дата смерти

31.01.2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Сосновка, Череповецкий р-н, Вологодская обл.
Место жительства
С 1969 по 1974
Коротово, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1974 по 1978
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1981 по 1982
Юрьев-Польский, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
По 1987
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
31.01.2000
Харсеной, Шатойский муниципальный район, Чеченская Республика
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