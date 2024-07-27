Бабаев Наджаф Агабаба оглы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабаев Наджаф Агабаба оглы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Агабаба

Мать: Гысханым

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабаев Лейли

Мать ребёнка: Бабаева Сария Гаджага кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабаев Хатем Наджаф оглы

Мать ребёнка: Бабаева Сария Гаджага кызы

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабаева Сария Гаджага кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бабаева Сария Гаджага кызы

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