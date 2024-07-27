Бабаев Наджаф Агабаба оглы
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабаев Лейли
Мать ребёнка: Бабаева Сария Гаджага кызы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бабаева Сария Гаджага кызы
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бабаева Сария Гаджага кызы