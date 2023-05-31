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Харлова Надежда Алексеевна
Харлова Надежда Алексеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.07.1944
Пол
Женский
Отец
Харлов Алексей Петрович
1906 г.р.
Мать
Харлова (Ветлугина) Августа Николаевна
1906 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1944
Отец:
Харлов Алексей Петрович
Мать:
Харлова Августа Николаевна
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