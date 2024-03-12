Молданов Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Молданов Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тарлина (Молданова) Мария
Мать ребёнка: Молданова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волдина (Молданова) Татьяна
Мать ребёнка: Молданова Анна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Молданов Василий
Мать ребёнка: Молданова Анна
Рождение ребёнка
05.09.1922
Сын: Молданов Алексей
Мать ребёнка: Молданова Анна
Смерть
Неизвестно