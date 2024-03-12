Молданов Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молданов Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Молданов Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарлина (Молданова) Мария

Мать ребёнка: Молданова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волдина (Молданова) Татьяна

Мать ребёнка: Молданова Анна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Молданов Василий

Мать ребёнка: Молданова Анна

Рождение ребёнка
05.09.1922

Сын: Молданов Алексей

Мать ребёнка: Молданова Анна

Смерть
Неизвестно

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