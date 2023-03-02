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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Сын: Кузовлев Иван
Отец ребёнка: Кузовлев Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузовлев Яков
Отец ребёнка: Кузовлев Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузовлев Сергей
Отец ребёнка: Кузовлев Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузовлев1 Михаил
Отец ребёнка: Кузовлев Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суханова Мария
Отец ребёнка: Кузовлев Михаил