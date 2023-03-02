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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

БИ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Сын: Кузовлев Иван

Отец ребёнка: Кузовлев Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузовлев Яков

Отец ребёнка: Кузовлев Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузовлев Сергей

Отец ребёнка: Кузовлев Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузовлев1 Михаил

Отец ребёнка: Кузовлев Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суханова Мария

Отец ребёнка: Кузовлев Михаил

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