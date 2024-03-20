Löwenherz (Simon) Sara — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Löwenherz (Simon) Sara

Место рождения

Frankfurt an der Oder

Дата рождения

10.11.1827

Дата смерти

29.12.1883

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1827

Отец: Simon Samuel Leib

Мать: Simon (Brunn) Dorothee

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Zadek (Löwenherz) Wilhelmine

Отец ребёнка: Löwenherz Wilhelm

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.09.1861

Сын: Löwenherz Theodor

Отец ребёнка: ?

Смерть
29.12.1883
Похороны
Неизвестно

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