Löwenherz (Simon) Sara
Место рожденияFrankfurt an der Oder
Дата рождения10.11.1827
Дата смерти29.12.1883
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1827
Отец: Simon Samuel Leib
Мать: Simon (Brunn) Dorothee
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Zadek (Löwenherz) Wilhelmine
Отец ребёнка: Löwenherz Wilhelm
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.09.1861
Сын: Löwenherz Theodor
Отец ребёнка: ?
Смерть
29.12.1883
Похороны
Неизвестно