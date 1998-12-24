Малышев Михаил Иванович
Место рождениядеревня Юрьевец, Варежская волость, Муромский уезд, Владимирская губерния, Россия
Дата рождения11.01.1915
Дата смерти24.12.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Юрьевец, Варежская волость, Муромский уезд, Владимирская губерния, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коновалова Людмила Михайловна
Мать ребёнка: Крючкова Антонина Георгиевна
Смерть
24.12.1998