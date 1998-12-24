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Малышев Михаил Иванович

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Место рождения

деревня Юрьевец, Варежская волость, Муромский уезд, Владимирская губерния, Россия

Дата рождения

11.01.1915

Дата смерти

24.12.1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Юрьевец, Варежская волость, Муромский уезд, Владимирская губерния, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коновалова Людмила Михайловна

Мать ребёнка: Крючкова Антонина Георгиевна

Смерть
24.12.1998
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