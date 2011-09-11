Афонина Анастасия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афонина Анастасия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.2011

Пол

Женский

Отец

1977 г.р.

Мать

1978 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.2011

Отец: Афонин Андрей Алексеевич

Мать: Афонина Ирина

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