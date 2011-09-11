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Афонина Анастасия Андреевна
Афонина Анастасия Андреевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.09.2011
Пол
Женский
Отец
Афонин Андрей Алексеевич
1977 г.р.
Мать
Афонина (Кузнецова) Ирина
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.2011
Отец:
Афонин Андрей Алексеевич
Мать:
Афонина Ирина
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