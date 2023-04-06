Корнийчук Иосиф Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.01.1893 ст.
Оба вторым браком.
Бракосочетание
10.01.1893 ст.
Оба вторым браком.
Бракосочетание
10.01.1893 ст.
Оба вторым браком.
Бракосочетание
10.01.1893 ст.
Оба вторым браком.
Смерть
Неизвестно