Корнийчук Иосиф Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнийчук Иосиф Тимофеевич

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Место рождения

Волковинцы, Хмельницька область

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Волковинцы, Хмельницька область
Бракосочетание
10.01.1893 ст.

Жена: Гловацкая Корнийчук Дарья Васильевна

Волковинцы, Хмельницька область
Оба вторым браком.
Бракосочетание
10.01.1893 ст.

Жена: Гловацкая Корнийчук Дарья Васильевна

Волковинцы, Хмельницька область
Оба вторым браком.
Бракосочетание
10.01.1893 ст.

Жена: Гловацкая Корнийчук Дарья Васильевна

Волковинцы, Хмельницька область
Оба вторым браком.
Бракосочетание
10.01.1893 ст.

Жена: Гловацкая Корнийчук Дарья Васильевна

Волковинцы, Хмельницька область
Оба вторым браком.
Смерть
Неизвестно
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