Грязнова (Неклешина) Ульяна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грязнова (Неклешина) Ульяна Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1764 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.04.1781

Муж: Грязнов Прохор

Лебяжье, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
м. 16 ж. 15
Рождение ребёнка
10.03.1786

Сын: Грязнов Алексей Прохоров

Отец ребёнка: Грязнов Прохор

Смерть
Неизвестно
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