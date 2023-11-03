Грязнова (Неклешина) Ульяна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.04.1781
Муж: Грязнов Прохор
Лебяжье, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
м. 16 ж. 15
Рождение ребёнка
10.03.1786
Отец ребёнка: Грязнов Прохор
Смерть
Неизвестно