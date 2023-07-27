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Русаковы Карп Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Русаковы Павел Назарович

Мать: Русаковы Мария Прокопьевна

Рождение ребёнка
26.05.1880

Сын: Русаковы Георгий Карпович

Мать ребёнка: Русаковы Ненила Кузьминична

Детлева, Берская волость, Барнаульский уезд
Метрическая книга родившихся | Метрические книги Николаевской церкви с. Койновского о рождении, браке, смерти за 1879 г., о рождении за 1880 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.755] Л. 37 об.-38. № 28 Георгий... Показать все
Рождение ребёнка
23.06.1881

Сын: Русаковы Петр Карпович

Мать ребёнка: Русаковы Ненила Кузьминична

Детлева, Берская волость, Барнаульский уезд
Метрическая книга родившихся
Рождение ребёнка
24.09.1882

Сын: Русаковы Иван Карпович

Мать ребёнка: Русаковы Ненила Кузьминична

Детлева, Берская волость, Барнаульский уезд
Метрическая книга родившихся
Рождение ребёнка
06.06.1886

Сын: Русаковы Фёдор Карпович

Мать ребёнка: Русаковы Ненила Кузьминична

Детлева, Берская волость, Барнаульский уезд
Метрическая книга родившихся
Рождение ребёнка
1887

Сын: Русаковы Дмитрий Карпович

Мать ребёнка: Русаковы Ненила Кузьминична

Детлева, Берская волость, Барнаульский уезд
Метрическая книга бракосочетаний
Рождение ребёнка
04.11.1890

Сын: Русаковы Михаил Карпович

Мать ребёнка: Русаковы Ненила Кузьминична

Детлева, Берская волость, Барнаульский уезд
Метрическая книга родившихся
Рождение ребёнка
04.11.1890

Дочь: Матрона Карповна

Мать ребёнка: Русаковы Ненила Кузьминична

Детлева, Берская волость, Барнаульский уезд
Метрическая книга родившихся
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