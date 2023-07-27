Русаковы Карп Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Рождение ребёнка
26.05.1880
Сын: Русаковы Георгий Карпович
Мать ребёнка: Русаковы Ненила Кузьминична
Метрическая книга родившихся | Метрические книги Николаевской церкви с. Койновского о рождении, браке, смерти за 1879 г., о рождении за 1880 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.755] Л. 37 об.-38. № 28 Георгий... Показать все
Рождение ребёнка
23.06.1881
Мать ребёнка: Русаковы Ненила Кузьминична
Метрическая книга родившихся
Рождение ребёнка
24.09.1882
Мать ребёнка: Русаковы Ненила Кузьминична
Метрическая книга родившихся
Рождение ребёнка
06.06.1886
Мать ребёнка: Русаковы Ненила Кузьминична
Метрическая книга родившихся
Рождение ребёнка
1887
Сын: Русаковы Дмитрий Карпович
Мать ребёнка: Русаковы Ненила Кузьминична
Метрическая книга бракосочетаний
Рождение ребёнка
04.11.1890
Мать ребёнка: Русаковы Ненила Кузьминична
Метрическая книга родившихся
Рождение ребёнка
04.11.1890
Дочь: Матрона Карповна
Мать ребёнка: Русаковы Ненила Кузьминична
Метрическая книга родившихся