Рябова (Соскова) Пелагея Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябова (Соскова) Пелагея Николаевна

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Место рождения

Иваньково, Михайловский район, Рязанская область

Дата рождения

14.10.1899 ст.

Дата смерти

06.10.1974

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1899 ст.

Отец: Сосков Николай Алексеевич

Мать: Соскова Василиса

Иваньково, Михайловский район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.08.1937

Дочь: Федотова Нина Сергеевна

Отец ребёнка: Рябов Сергей Данилович

Иваньково, Михайловский район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябов Сергей Данилович

Иваньково, Михайловский район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябов Филипп

Смерть
06.10.1974
Москва, город федерального значения Москва
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