Рябова (Соскова) Пелагея Николаевна
Место рождения
Дата рождения14.10.1899 ст.
Дата смерти06.10.1974
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1899 ст.
Отец: Сосков Николай Алексеевич
Мать: Соскова Василиса
Рождение ребёнка
28.08.1937
Дочь: Федотова Нина Сергеевна
Отец ребёнка: Рябов Сергей Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рябов Филипп
Смерть
06.10.1974
Москва, город федерального значения Москва