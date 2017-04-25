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Урванцева Елена Александровна
Урванцева Елена Александровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.04.2017
Пол
Мужской
Отец
Урванцев Александр Витальевич
Мать
Урванцева Светлана Вячеславовна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АУ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.2017
Отец:
Урванцев Александр Витальевич
Мать:
Урванцева Светлана Вячеславовна
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