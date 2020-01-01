(Бебелина) Светлана Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Бебелина) Светлана Владимировна

(Бебелина) Светлана Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бебелин Владимир Федорович

Мать: Бебелина Людмила Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаповалов Владимир

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Илия

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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