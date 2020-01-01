(Бебелина) Светлана Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шаповалов Владимир
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ?
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ?
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Илия
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно