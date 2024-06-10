Богаченок Агафья Савельева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1711
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Полоз (Богачонок) Мария Наумова
Отец ребёнка: Богачонок Наум Иоаннов
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Богачонок (Богачонок) Евдокия Наумова
Отец ребёнка: Богачонок Наум Иоаннов
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Богачонок (Богачонок) Евдокия Наумова
Отец ребёнка: Богачонок Наум Иоаннов
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Богачонок (Богачонок) Акилина Наумова
Отец ребёнка: Богачонок Наум Иоаннов
Смерть
Неизвестно