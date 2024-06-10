Богаченок Агафья Савельева 1711 — найти родственников по фамилии на Familio
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Богаченок Агафья Савельева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1711

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1736

Дочь: Полоз (Богачонок) Мария Наумова

Отец ребёнка: Богачонок Наум Иоаннов

Жастково, Суражский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Богачонок (Богачонок) Евдокия Наумова

Отец ребёнка: Богачонок Наум Иоаннов

Жастково, Суражский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Богачонок (Богачонок) Евдокия Наумова

Отец ребёнка: Богачонок Наум Иоаннов

Жастково, Суражский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Богачонок (Богачонок) Акилина Наумова

Отец ребёнка: Богачонок Наум Иоаннов

Смерть
Неизвестно

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