Сурман (Сурман) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСурман (Сурман) Анна Дмитриевна

Сурман (Сурман) Анна Дмитриевна

Место рождения

Бежецкий район, деревня Заречье

Дата рождения

1915

Дата смерти

12.11.1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Муж

1920 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: Евдокия

Бежецкий район, деревня Заречье
Бракосочетание
Около 1937

Муж: Сурман Виктор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сурман Виктор Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Скрыто настройками приватности
Смерть
12.11.1975
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Рак (матки?)
Похороны
Неизвестно
Южное кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close