Сурман (Сурман) Анна Дмитриевна
Место рожденияБежецкий район, деревня Заречье
Дата рождения1915
Дата смерти12.11.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: не указан
Мать: Евдокия
Бежецкий район, деревня Заречье
Бракосочетание
Около 1937
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сурман Виктор Иванович
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Смерть
12.11.1975
Причина смерти: Рак (матки?)
Похороны
Неизвестно
Южное кладбище