Раздобарина (Ельшаева) Евдокия Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раздобарина (Ельшаева) Евдокия Максимова

Место рождения

Покровская слобода, Лебедянь, Липецк

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Ельшаев Максим Иванов

Мать: Ельшаева Прасковья Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Раздобарин Николай Данилов

Место жительства
Неизвестно
Стрелецкая Слобода, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
01.11.1862

Сын: Раздобарин Михаил Николаев

Отец ребёнка: Раздобарин Николай Данилов

Смерть
Неизвестно

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