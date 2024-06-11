Раздобарина (Ельшаева) Евдокия Максимова
Место рожденияПокровская слобода, Лебедянь, Липецк
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Ельшаев Максим Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Стрелецкая Слобода, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
01.11.1862
Сын: Раздобарин Михаил Николаев
Отец ребёнка: Раздобарин Николай Данилов
Смерть
Неизвестно