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Евдокия Ивановна

Место рождения

Андронино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Около 1746 г.р.

Мать

Около 1745 г.р.

Муж

Около 1795 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: Иван Никитич

Мать: Матрена Яковлевна

Андронино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
С 1782 по 1795

Муж: не указан

Выдана в замужество в деревню Минино той же вотчины
Место жительства
С 1794
Минино, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Настасья Петровна

Отец ребёнка: Петр Иванович

Минино, Вологодский район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Иванович

Смерть
После 1795
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