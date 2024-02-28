Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1774
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774
Отец: Иван Никитич
Мать: Матрена Яковлевна
Бракосочетание
С 1782 по 1795
Муж: не указан
Выдана в замужество в деревню Минино той же вотчины
Место жительства
С 1794
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Настасья Петровна
Отец ребёнка: Петр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Иванович
Смерть
После 1795