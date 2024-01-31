Травкин Семен Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Травкин Семен Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Травкин Филипп Антонович

Мать: Травкина Мавра Симоновна

Рождение ребёнка
1801

Сын: Травкин Моисей Семенович

Мать ребёнка: Травкина Марья Андреевна

Горянино, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
1826

Сын: Травкин Панкрат Семенович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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