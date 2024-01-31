Травкин Семен Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Травкин Филипп Антонович
Мать: Травкина Мавра Симоновна
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: Травкина Марья Андреевна
Горянино, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
1826
Сын: Травкин Панкрат Семенович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно