Царев Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Царев Алексей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1984 г.р.

Дети

Добавил:

ОЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.09.2007

Жена: Царева Оксана Евгеньевна

Рождение ребёнка
04.10.2008

Дочь: Царева Дарина Алексеевна

Мать ребёнка: Царева Оксана Евгеньевна

Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
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