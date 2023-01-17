Царев Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.09.2007
Жена: Царева Оксана Евгеньевна
Рождение ребёнка
04.10.2008
Дочь: Царева Дарина Алексеевна
Мать ребёнка: Царева Оксана Евгеньевна
Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область