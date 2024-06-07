Паликов Алексей Яковлевич 1837 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПаликов Алексей Яковлевич

Паликов Алексей Яковлевич

Место рождения

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Паликов Яков Васильевич

Мать: не указана

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1866

Жена: Паликова Аполлинария Ивановна

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Паликов Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Паликова Аполлинария Ивановна

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Паликова Глафира Алексеевна

Мать ребёнка: Паликова Аполлинария Ивановна

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Паликова Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Паликова Аполлинария Ивановна

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Паликов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Паликова Аполлинария Ивановна

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Паликова Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Паликова Аполлинария Ивановна

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Паликова Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Паликова Аполлинария Ивановна

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.