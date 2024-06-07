Паликов Алексей Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Паликов Яков Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1866
Рождение ребёнка
1867
Сын: Паликов Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Паликова Аполлинария Ивановна
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Паликова Глафира Алексеевна
Мать ребёнка: Паликова Аполлинария Ивановна
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Паликова Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Паликова Аполлинария Ивановна
Рождение ребёнка
1877
Сын: Паликов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Паликова Аполлинария Ивановна
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Паликова Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Паликова Аполлинария Ивановна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Паликова Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Паликова Аполлинария Ивановна
Смерть
Неизвестно