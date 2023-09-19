Зорин Гавриил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.05.1936
Дата смерти1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зорин Лидия Францевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зорин Лидия Францевна
Смерть
1987