Зорин Гавриил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зорин Гавриил Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1936

Дата смерти

1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1941 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зорин Лидия Францевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зорин Лидия Францевна

Смерть
1987
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