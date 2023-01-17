Виноградов Климентий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Виноградов Николай
Мать: Виноградова Полина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мощалкова Любовь Климентьевна
Мать ребёнка: Виноградова Валентина Ивановна
Кунцево, Троицко-Голенищевская волость, Московский уезд
Смерть
Неизвестно