Виноградов Климентий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградов Климентий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Виноградов Николай

Мать: Виноградова Полина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виноградова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мощалкова Любовь Климентьевна

Мать ребёнка: Виноградова Валентина Ивановна

Кунцево, Троицко-Голенищевская волость, Московский уезд
Смерть
Неизвестно
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