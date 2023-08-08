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Герасименя Владислав Витальевич
Герасименя Владислав Витальевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
2013
Пол
Мужской
Отец
Герасименя Виталий
1985 г.р.
Мать
Герасименя (Каранкевич) Инна Вячеславовна
1989 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ІБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
2013
Отец:
Герасименя Виталий
Мать:
Герасименя Инна Вячеславовна
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