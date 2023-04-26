Чмутова Надежда Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.04.1907 ст.
Отец ребёнка: Чмутов Алексей Алексеевич
Место жительства
1907 ст.
Рождение ребёнка
15.05.1909 ст.
Отец ребёнка: Чмутов Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
19.01.1914 ст.
Дочь: Чмутова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Чмутов Алексей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно