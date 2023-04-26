Чмутова Надежда Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чмутова Надежда Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.04.1907 ст.

Сын: Чмутов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Чмутов Алексей Алексеевич

Рубленое, Харківська область
Место жительства
1907 ст.
Рубленое, Харківська область
Рождение ребёнка
15.05.1909 ст.

Сын: Чмутов Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Чмутов Алексей Алексеевич

Рубленое, Харківська область
Рождение ребёнка
19.01.1914 ст.

Дочь: Чмутова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Чмутов Алексей Алексеевич

Рубленое, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чмутов Алексей Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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