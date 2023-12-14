Каркотский Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каркотский Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.07.1897

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Каркотская Марья Карповна

Рождение ребёнка
28.07.1902

Сын: Каркотский Александр Михайлович

Мать ребёнка: Каркотская Марья Карповна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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