Каркотский Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.07.1897
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Каркотская Марья Карповна
Рождение ребёнка
28.07.1902
Сын: Каркотский Александр Михайлович
Мать ребёнка: Каркотская Марья Карповна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно