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Рыдзелева Елизавета Алексеевна

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Место рождения

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

17.?.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.?.1861

Отец: Рыдзелев Алексей Трофимович

Мать: Рыдзелева Ксения Логвинова

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Восприемники: Ставропольского полка 10-й роты рядовой Петр Силуанович? Стефанов и казачья дочь Матрена Кирилловна Бурякова Вычислено. Взят возраст из Исповедной росписи станицы Усть-Лабинская за 186... Показать все
Крещение
22.?.1861
Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Восприемники: Ставропольского полка 10-й роты рядовой Петр Силуанович? Стефанов и казачья дочь Матрена Кирилловна Бурякова Священник М. Платонов
Смерть
Неизвестно
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