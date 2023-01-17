Рыдзелева Елизавета Алексеевна
Место рождения
Дата рождения17.?.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
17.?.1861
Восприемники: Ставропольского полка 10-й роты рядовой Петр Силуанович? Стефанов и казачья дочь Матрена Кирилловна Бурякова Вычислено. Взят возраст из Исповедной росписи станицы Усть-Лабинская за 186... Показать все
Крещение
22.?.1861
Восприемники: Ставропольского полка 10-й роты рядовой Петр Силуанович? Стефанов и казачья дочь Матрена Кирилловна Бурякова Священник М. Платонов
Смерть
Неизвестно