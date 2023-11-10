Агафья Пантелеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Пантелеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

После 28.09.1857 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1784 г.р.

Дети

Около 1810 г.р.
Около 1812 г.р.

Добавил:

РЧ
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Место
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Рождение
Около 1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Иосиф Артемьев

Отец ребёнка: Артемий Федулов

Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Митрофан Артемьев

Отец ребёнка: Артемий Федулов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артемий Федулов

Смерть
После 28.09.1857 ст.
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