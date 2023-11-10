Агафья Пантелеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиПосле 28.09.1857 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Иосиф Артемьев
Отец ребёнка: Артемий Федулов
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Митрофан Артемьев
Отец ребёнка: Артемий Федулов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Артемий Федулов
Смерть
После 28.09.1857 ст.