Макаров Константин Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911 ст.
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Макарова Нина Васильевна
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Макарова Нина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Макарова Нина Васильевна
Смерть
Неизвестно