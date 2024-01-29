Калина Акулина Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Авладеева Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Калин Иван Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бурдина Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Калин Иван Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пермякова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Калин Иван Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козицына Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Калин Иван Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Калин Иван Семенович