Калина Акулина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калина Акулина Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Авладеева Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Калин Иван Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурдина Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Калин Иван Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пермякова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Калин Иван Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козицына Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Калин Иван Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калин Василий Иванович

Отец ребёнка: Калин Иван Семенович

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