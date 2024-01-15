Скоробогатько (Рослова) Виктория Владимировна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скоробогатько (Рослова) Виктория Владимировна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рослов Александр Валентинович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лазукина Инна Евгениевна

Отец ребёнка: Лазукин Евгений Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лазукин Лев Евгениевич

Отец ребёнка: Лазукин Евгений Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лазукин Евгений Константинович

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