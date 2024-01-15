Скоробогатько (Рослова) Виктория Владимировна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рослов Александр Валентинович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лазукина Инна Евгениевна
Отец ребёнка: Лазукин Евгений Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лазукин Евгений Константинович
Бракосочетание
Неизвестно