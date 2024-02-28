Заколюкина (Штинова) Мария Мироновна
Место рождения
Дата рождения19.02.1891
Дата смерти24.07.1976
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1891
Отец: Штинов Мирон Прокопиевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.08.1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Заколюкин Василий Кузьмич
Матан нижний, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Смерть
24.07.1976