Заколюкина (Штинова) Мария Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заколюкина (Штинова) Мария Мироновна

Место рождения

Каракули, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

19.02.1891

Дата смерти

24.07.1976

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1891

Отец: Штинов Мирон Прокопиевич

Мать: не указана

Каракули, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
31.08.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Заколюкин Василий Кузьмич

Матан нижний, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Смерть
24.07.1976
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