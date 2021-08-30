Третьяков Анатолий Павлович
Место рождения
Дата рождения1943
Дата смерти30.08.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1943
Отец: Третьяков Павел
Рождение ребёнка
20.05.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Третьякова Галина Семеновна
Рождение ребёнка
01.07.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Третьякова Галина Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.08.2021