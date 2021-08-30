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Третьяков Анатолий Павлович

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Место рождения

Семей, городская администрация Семей, Абайская область

Дата рождения

1943

Дата смерти

30.08.2021

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1902 г.р.

Жена

1938 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1943

Отец: Третьяков Павел

Мать: Третьякова Марфа Леонтьевна

Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Рождение ребёнка
20.05.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Третьякова Галина Семеновна

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
01.07.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Третьякова Галина Семеновна

Витебск, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Третьякова Галина Семеновна

Смерть
30.08.2021
Витебск, Витебская область
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