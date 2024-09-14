Звягинцева Таисия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Звягинцева Таисия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Звягинцев Андрей Дитриевич

Рождение ребёнка
1936

Сын: Звягинцев Александр Андреевич

Отец ребёнка: Звягинцев Андрей Дитриевич

Рождение ребёнка
1937

Сын: Звягинцев Анатолий Андреевич

Отец ребёнка: Звягинцев Андрей Дитриевич

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Звягинцева Вера Андреевна

Отец ребёнка: Звягинцев Андрей Дитриевич

Рождение ребёнка
1943

Сын: Звягинцев Николай Андреевич

Отец ребёнка: Звягинцев Андрей Дитриевич

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Звягинцева Надежда Андреевна

Отец ребёнка: Звягинцев Андрей Дитриевич

Смерть
Неизвестно

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