Звягинцева Таисия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1936
Сын: Звягинцев Александр Андреевич
Отец ребёнка: Звягинцев Андрей Дитриевич
Рождение ребёнка
1937
Сын: Звягинцев Анатолий Андреевич
Отец ребёнка: Звягинцев Андрей Дитриевич
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Звягинцева Вера Андреевна
Отец ребёнка: Звягинцев Андрей Дитриевич
Рождение ребёнка
1943
Сын: Звягинцев Николай Андреевич
Отец ребёнка: Звягинцев Андрей Дитриевич
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Звягинцева Надежда Андреевна
Отец ребёнка: Звягинцев Андрей Дитриевич
Смерть
Неизвестно