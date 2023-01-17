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Лизякин Евгений Сергеевич

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Место рождения

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

19.01.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1958

Отец: Лизякин Сергей Семенович

Мать: Лизякина Прасковья Ивановна

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Военная служба
С 28.04.1976 по 25.04.1978
ЦГВ В.Ч. ПП 02954. Мимоньский полигон Верхбела
Бракосочетание
26.09.1981

Жена: Лизякина Зинаида Николаевна

Трилесино, Дрибинский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
10.02.1982

Дочь: Сердюкова Олеся Евгеньевна

Мать ребёнка: Лизякина Зинаида Николаевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
02.01.1987

Сын: Лизякин Сергей Евгеньевич

Мать ребёнка: Лизякина Зинаида Николаевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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