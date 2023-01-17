Лизякин Евгений Сергеевич
Место рождения
Дата рождения19.01.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1958
Военная служба
С 28.04.1976 по 25.04.1978
ЦГВ В.Ч. ПП 02954. Мимоньский полигон Верхбела
Бракосочетание
26.09.1981
Трилесино, Дрибинский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
10.02.1982
Дочь: Сердюкова Олеся Евгеньевна
Мать ребёнка: Лизякина Зинаида Николаевна
Рождение ребёнка
02.01.1987
Сын: Лизякин Сергей Евгеньевич
Мать ребёнка: Лизякина Зинаида Николаевна