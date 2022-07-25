Григорьевская (Попова) Елена Семёновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Григорьевская (Попова) Елена Семёновна

Автор
АВ
Верещак А.

женский, родилась Неизвестно, Андриановка, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область

умерла 1951

Дети
Полякова (Григорьевская) Антонина (Антонида) Андреевна12.03.1924 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Андриановка, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.03.1924

Дочь: Полякова (Григорьевская) Антонина (Антонида) Андреевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Андриановка, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
1951

Мы используем куки для улучшения работы сайта.