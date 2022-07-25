Григорьевская (Попова) Елена Семёновна
женский, родилась Неизвестно, Андриановка, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
умерла 1951
Дети
Полякова (Григорьевская) Антонина (Антонида) Андреевна12.03.1924 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Андриановка, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.03.1924
Дочь: Полякова (Григорьевская) Антонина (Антонида) Андреевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Андриановка, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1951