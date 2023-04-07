Евфимия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Петр Гаврилович
Мать: Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
1765
Сын: Сила Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Семенович
Рождение ребёнка
1766
Сын: Петр Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Семенович
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Ульяна Тимофеевна
Отец ребёнка: Тимофей Семенович
Рождение ребёнка
1774
Сын: Макар Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофей Семенович
Смерть
Неизвестно