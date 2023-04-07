Евфимия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвфимия Петровна

Евфимия Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Петр Гаврилович

Мать: Евдокия Семеновна

Рождение ребёнка
1765

Сын: Сила Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Семенович

Рождение ребёнка
1766

Сын: Петр Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Семенович

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Ульяна Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей Семенович

Рождение ребёнка
1774

Сын: Макар Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Семенович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close