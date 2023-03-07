Широков Нефед (Нефедко) Елисеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Широков Нефед (Нефедко) Елисеев

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Место рождения

Дер. у Чепцы реки Богдашка Широково, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1670

Дата смерти

После 1717

Пол

Мужской

Отец

До 1646 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1667 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1670

Отец: Сын Широково Елеско Филиппов

Мать: не указана

Дер. у Чепцы реки Богдашка Широково, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1704

Дочь: Анна Нефедова

Мать ребёнка: Широкова Анна

Поч. вновь же над речкою Коксуею, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1705

Сын: Широков Фрол Нефедов

Мать ребёнка: Широкова Анна

Поч. вновь же над речкою Коксуею, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Широкова Анна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Поч. вновь же над речкою Коксуею, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1717
Поч. вновь же над речкою Коксуею, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
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