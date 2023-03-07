Широков Нефед (Нефедко) Елисеев
Место рожденияДер. у Чепцы реки Богдашка Широково, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1670
Дата смертиПосле 1717
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1670
Отец: Сын Широково Елеско Филиппов
Мать: не указана
Дер. у Чепцы реки Богдашка Широково, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1704
Дочь: Анна Нефедова
Мать ребёнка: Широкова Анна
Поч. вновь же над речкою Коксуею, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1705
Сын: Широков Фрол Нефедов
Мать ребёнка: Широкова Анна
Поч. вновь же над речкою Коксуею, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Широкова Анна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Поч. вновь же над речкою Коксуею, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1717
Поч. вновь же над речкою Коксуею, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя